8 октября, 18:21
Палестино-израильский конфликт

Постпред Израиля при ООН исключил переговоры с ХАМАС о мире

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Владимир Костырев/ ТАСС
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан
© Владимир Костырев/ ТАСС

По словам Гилада Эрдана, задачей еврейского государства является уничтожение этого движения

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается в уничтожении этого движения. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились", - сказал он.

"Мы находимся в состоянии войны. Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели - устранении этих угроз для наших граждан", - добавил он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация