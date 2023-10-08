Постпред Израиля при ООН исключил переговоры с ХАМАС о мире

По словам Гилада Эрдана, задачей еврейского государства является уничтожение этого движения

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается в уничтожении этого движения. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились", - сказал он.

"Мы находимся в состоянии войны. Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели - устранении этих угроз для наших граждан", - добавил он.