В ХАМАС предостерегли США от отправки авианосца в Восточное Средиземноморье

Палестинское радикальное движение заявило, что Белый дом должен осознавать возможные последствия такого решения

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что администрация президента США Джо Байдена должна осознавать возможные последствия отправки авианосца в акваторию Восточного Средиземноморья.

"Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага", - приводит заявление движения телеканал Al Jazeera.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков ХАМАС.