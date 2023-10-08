8 октября, 18:30
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС предостерегли США от отправки авианосца в Восточное Средиземноморье

Палестинское радикальное движение заявило, что Белый дом должен осознавать возможные последствия такого решения

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что администрация президента США Джо Байдена должна осознавать возможные последствия отправки авианосца в акваторию Восточного Средиземноморья.

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"Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага", - приводит заявление движения телеканал Al Jazeera.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков ХАМАС. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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