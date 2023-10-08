Президент Египта выступил за устранение коренных причин ближневосточного кризиса

Абдель Фаттах ас-Сиси в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к необходимости продвигать усилия "по справедливому и всеобъемлющему урегулированию палестинского вопроса"

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которых выступил за устранение коренных причин израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщила канцелярия египетского лидера на своей официальной странице в Facebook (принадлежит корпорации Мета, признана в РФ экстремистской).

"Было достигнуто согласие о необходимости проведения интенсивной работы по прекращению военной эскалации, чтобы предотвратить скатывание ситуации в порочный круг насилия и человеческих страданий", - говорится в заявлении. "Ас-Сиси также подчеркнул необходимость устранить коренные причины конфликта, продвигая усилия по справедливому и всеобъемлющему урегулированию палестинского вопроса", - сообщила канцелярия.