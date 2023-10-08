8 октября, 18:35
Палестино-израильский конфликт

AP: не менее четырех граждан США погибли в результате атаки ХАМАС на Израиль

По данным агентства, еще не менее семи американцев пропали без вести

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четверо граждан США погибли в результате нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля 7 октября. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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По их данным, еще не менее семи граждан США пропали без вести. В то же время источники издания отмечают, что данные еще могут измениться. Подавляющее большинство американских граждан, которые погибли или пропали без вести, были также обладателями израильского гражданства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу CNN, что в Вашингтоне проверяют информацию о гибели нескольких американцев при атаке ХАМАС на Израиль. Несколько граждан США, по предварительной информации, также пропали без вести. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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