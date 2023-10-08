8 октября, 19:03
Палестино-израильский конфликт

Франция указала ОАЭ, Катару и Саудовской Аравии на право Израиля на самозащиту

Французский МИД также потребовал "немедленного и безусловного освобождения заложников", захваченных ХАМАС

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в распространенном в Париже коммюнике ведомства.

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"После проведенных накануне телефонных контактов, в частности, с израильским, палестинским, иорданским и египетским коллегами, сегодня министр провела беседы с главами МИД ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, - отмечается в тексте. - На фоне беспрецедентной террористической атаки она обратила внимание собеседников на право Израиля на самозащиту".

В министерстве подчеркнули, что "Франция предпринимает активные усилия для того, чтобы конфликт не распространился на территорию Ливана".

МИД также потребовал "немедленного и безусловного освобождения заложников", захваченных ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаКатарОАЭФранцияПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильКолонна, Катрин
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