Катар заявил, что прилагает все дипломатические усилия для деэскалации в Газе

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что "сохранение жизней мирных жителей, избавление их от последствий конфликта и снижение напряженности являются приоритетом" страны

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Доха прилагает все дипломатические усилия для деэскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в канцелярии эмира Катара.

"В ходе разговора обсуждались развитие ситуации на палестинской арене и пути деэскалации", - говорится в заявлении. Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что "сохранение жизней мирных жителей, избавление их от последствий конфликта и снижение напряженности являются приоритетом Катара, который прилагает все свои дипломатические усилия с различным заинтересованным сторонам для достижения этой цели".

Эмир Катара вновь призвал стороны конфликта к сдержанности и подтвердил позицию Дохи, которая заключается в поддержке палестинского народа и его права на создание независимого государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.