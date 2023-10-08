8 октября, 19:31
Палестино-израильский конфликт

Катар заявил, что прилагает все дипломатические усилия для деэскалации в Газе

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что "сохранение жизней мирных жителей, избавление их от последствий конфликта и снижение напряженности являются приоритетом" страны

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Доха прилагает все дипломатические усилия для деэскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в канцелярии эмира Катара.

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"В ходе разговора обсуждались развитие ситуации на палестинской арене и пути деэскалации", - говорится в заявлении. Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что "сохранение жизней мирных жителей, избавление их от последствий конфликта и снижение напряженности являются приоритетом Катара, который прилагает все свои дипломатические усилия с различным заинтересованным сторонам для достижения этой цели".

Эмир Катара вновь призвал стороны конфликта к сдержанности и подтвердил позицию Дохи, которая заключается в поддержке палестинского народа и его права на создание независимого государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхИзраиль
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