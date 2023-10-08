Губернатором столичной области Аттика в Греции избрали бывшего замглавы МО

Никос Хардалиас набирает 46,26% голосов после подсчета 38,78% избирательных бюллетеней

АФИНЫ, 8 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра национальной обороны Греции Никос Хардалиас избран на пост губернатора столичной области Аттика в первом туре муниципальных и региональных выборов. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

После подсчета 38,78% избирательных бюллетеней, Хардалиас, поддерживаемый премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, набирает 46,26% голосов. Победителем в первом туре выборов объявляется тот из претендентов, который набирает 43% голосов и выше. Главный конкурент Хардалиаса - независимый кандидат Йоргос Иоакимидис, заручившийся поддержкой главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА). Он получил 15,95% голосов и уже поздравил в прямом эфире телеканала Хардалиаса с победой.

Также чистую победу одержал действующий губернатор области Центральная Македония Апостолос Тзитзикостас, набравший на данный момент 60,36%. Поддерживаемый оппозиционной партией ПАСОК - Движение перемен Христос Папастергиу оказался на втором месте с 10,49%.

На муниципальных и региональных выборах предстояло избрать руководителей всех 13 регионов страны и 332 муниципалитетов, а также членов региональных и муниципальных советов. По закону, если в каком-то из регионов или муниципалитетов не будет ясного победителя, набравшего более 43% голосов, там состоится второй тур выборов 15 октября. Избиратели должны будут тогда проголосовать за одного из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов.

Действующий мэр Афин Костас Бакояннис, племянник премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, значительно обошел своих конкурентов, но набрал 41,34% голосов. Фактически ему не хватило для избрания всего 1,66% голосов. Поэтому Бакояннису придется принять участие во втором туре выборов в следующее воскресенье. Его соперником будет независимый кандидат, поддержанный партией ПАСОК - Движение перемен ПАСОК-КИНАЛ, Харис Дукас, который получил сейчас лишь 14,76% голосов.