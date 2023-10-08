8 октября, 19:48
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД ОАЭ обсудил с госсекретарем США ситуацию в секторе Газа

Абдалла бен Заид Аль Нахайян отметил, что эскалация в Газе "приведет к тяжелым последствиям для региона"

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

Как отмечается в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства, шейх Абдалла указал на необходимость "проявлять максимальную сдержанность". Кроме того, министр подчеркнул, что "эскалация в секторе Газа приведет к тяжелым последствиям для региона".

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". 

Теги:
СШАПалестинаОАЭПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация