Глава МИД ОАЭ обсудил с госсекретарем США ситуацию в секторе Газа

Абдалла бен Заид Аль Нахайян отметил, что эскалация в Газе "приведет к тяжелым последствиям для региона"

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль.

Как отмечается в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства, шейх Абдалла указал на необходимость "проявлять максимальную сдержанность". Кроме того, министр подчеркнул, что "эскалация в секторе Газа приведет к тяжелым последствиям для региона".

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".