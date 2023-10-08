Times: в Манчестере около 1 тыс. человек вышли на акцию в поддержку Палестины

Полиция Лондона также сообщала о "ряде незначительных инцидентов", которые произошли в столице из-за обострения палестино-израильского конфликта

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. жителей Великобритании вышли в воскресенье на акцию в поддержку Палестины в центре Манчестера на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщила газета The Times.

Издание напомнило, что в субботу болельщики футбольного клуба "Селтик" на матче против команды "Килмарнок" в шотландском Глазго вывесили баннер в поддержку Палестины. Кроме того, молодежное крыло ирландской национал-республиканской партии "Шинн фейн" поставило флаг Палестины на аватарку в социальной сети X (ранее Twitter). Полиция Лондона также сообщала о "ряде незначительных инцидентов", которые произошли в столице в свете обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее стало известно, что 9 октября в Лондоне рядом с посольством Израиля состоится акция в поддержку Палестины. В связи с эскалацией конфликта власти Лондона усилили присутствие полиции в местах проживания иудейской общины. Помимо этого, глава МВД Соединенного Королевства Суэлла Браверман напомнила о возможной уголовной ответственности за демонстрацию символики палестинского движения ХАМАС и поддержку его действий в связи с внесением ХАМАС в список террористических организаций в 2021 году.

Вместе с тем на здание резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит, 10 в воскресенье вечером был спроецирован флаг Израиля. Ранее Сунак провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого выразил готовность Соединенного Королевства оказать Израилю любую необходимую помощь.