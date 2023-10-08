Группировка "Сарая аль-Кудс" снова сообщила об обстреле Ашкелона

Информации о том, сколько ракет было запущено в сторону израильской территории, не приводится

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Члены группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") утверждают, что наносят ракетный удар по Ашкелону. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале группировки.

"В рамках операции "Наводнение Аль-Акса" бойцы "Сарая аль-Кудс" наносят сейчас массированный ракетный удар по городу Ашкелон", - говорится в сообщении. Информации о том, сколько ракет было запущено в сторону израильской территории, не приводится.

Со своей стороны газета Yedioth Ahronoth проинформировала, что сирены воздушной тревоги звучат сейчас в Ашкелоне и прилегающих к сектору Газа районах.

Несколько часов назад группировка "Сарая аль-Кудс" подвергла Ашкелон массированным ракетным обстрелам в ответ на "удары противника по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры". Ранее издание The Times of Israel проинформировало, что больница "Барзилай" в городе Ашкелон подверглась ракетному удару со стороны ХАМАС. В израильской службе скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") добавили, что в результате атаки сильно пострадала 50-летняя женщина, еще пять человек получили легкие ранения.