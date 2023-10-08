В Греции заявили, что народ подтвердил на муниципальных выборах доверие правящей партии

Премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил чрезвычайно высокие проценты, которые набирают кандидаты от правящей партии в губернаторы таких регионов, как Эпир и Западная Греция

АФИНЫ, 8 октября. /ТАСС/. Граждане Греции подтвердили на муниципальных и региональных выборах доверие правящей правоцентристской партии "Новая демократия" (НД). Об этом заявил премьер-министр и лидер НД Кириакос Мицотакис по итогам первого тура выборов, состоявшегося в воскресенье.

"Что касается политического послания этого голосования, я считаю, что граждане подтвердили свое доверие к "Новой демократии" и отобранным ею кандидатам, - сказал Мицотакис. - Я отмечал, что особенно на выборах 13 губернаторов регионов мы придадим борьбе четкую политическую окраску, и действительно, как минимум в семи регионах граждане уже проголосовали в пользу [кандидатов от] НД в первом туре. И я хочу указать, в частности, на очень значительный процент голосов, полученный Никосом Хардалиасом в крупнейшем регионе страны (столичная область Аттика - прим. ТАСС) с долей, которая, кажется, превышает 46%, а также Апостолоса Тзитзикостаса в Центральной Македонии, который, по всей видимости, набрал более 60% голосов".

Мицотакис отметил чрезвычайно высокие проценты, которые набирают кандидаты от правящей партии в губернаторы таких регионов, как Западная Греция и Эпир. "Я также хочу обратить внимание на тот факт, что, кажется, только в одном регионе оппозиция будет присутствовать во втором туре, - сказал премьер. - С завтрашнего дня правительство продолжит свою работу в обычном режиме, реализацию больших изменений и реформ, которые нужны стране, и, конечно, на следующей неделе мы продолжим борьбу за второй тур в регионах и муниципалитетах, где не было окончательного победителя в это воскресенье".

По результатам подсчета 40,07% избирательных бюллетеней, в первом туре уже избраны губернаторы семи из 13 греческих регионов. Это - Ставрос Арнаутакис (остров Крит, 78,27% голосов), Йоргос Хатзимаркос (Южные Эгейские острова, 66,26%), Апостолос Тзитзикостас (Центральная Македония, 60,36%), Нектариос Фармакис (Западная Греция, 59,66%), Александрос Кахриманис (Эпир, 54,97%), Фанис Спанос (Центральная Греция, 48,12%) и Никос Хардалиас (столичная область Аттика, 46,26%). "В 4 регионах (Западная Македония, Фессалия, Северные Эгейские острова, Ионические острова) результат будет определен во втором туре, а два региона (Восточная Македония и Фракия, полуостров Пелопоннес) находятся сейчас на грани погрешности относительно того, потребуется ли там в конечном итоге повторный поединок двух ведущих кандидатов в следующее воскресенье", - сообщили в компании Singular Logic, которая подводит итоги выборов.

На муниципальных и региональных выборах предстояло избрать руководителей всех 13 регионов страны и 332 муниципалитетов, а также членов региональных и муниципальных советов. По закону, если в каком-то из регионов или муниципалитетов не будет ясного победителя, набравшего более 43% голосов, там состоится второй тур выборов 15 октября. Избиратели должны будут тогда проголосовать за одного из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов.