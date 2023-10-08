Блинкен подчеркнул необходимость участия Турции в деэскалации в Газе

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон уделяет пристальное внимание прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом подчеркнул необходимость дальнейшего участия Анкары в ослаблении напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили вопросы, связанные с террористическими атаками ХАМАС на Израиль". "Госсекретарь призвал Турцию продолжать участие [в урегулировании] и подчеркнул, что Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников", - отметил дипломат.

Блинкен и Фидан провели уже второй телефонный разговор за два дня. Об их телефонном разговоре стало известно после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости скорейшего прекращения военного противостояния межу Израилем и Палестиной. Он подчеркнул, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, имея в виду выполнение резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Эрдоган заверил, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния.