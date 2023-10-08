Трюдо заверил Нетаньяху, что Канада поддерживает право Израиля на самооборону

Канадский премьер-министр также выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации и гибелью мирного населения

ОТТАВА, 8 октября. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо провел разговор с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заверил его, что Канада поддерживает право Израиля на самооборону.

Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо подтвердил, что Канада полностью поддерживает Израиль и его право на самооборону", - сказано в документе. Кроме того, Трюдо выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации и гибелью мирного населения.