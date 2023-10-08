В "Исламском джихаде" заявили об удержании более 30 израильтян

Генеральный секретарь группировки Зияд ан-Нахала уточнил, что среди них - солдаты армии Израиля и еврейские поселенцы

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Одна только радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" захватила в плен более 30 израильтян в ходе операции на территории близ сектора Газа. С таким утверждением выступил генеральный секретарь группировки Зияд ан-Нахала.

"Только у "Исламского джихада" на данный момент находится более 30 израильских пленных", - приводит заявление ан-Нахалы телеканал Al Hadath. По его словам, среди удерживаемых - солдаты армии Израиля и еврейские поселенцы. Ан-Нахала подчеркнул, что пленные не вернутся в свою страну, "пока не будут освобождены палестинские заключенные", которые находятся в израильских тюрьмах.

Боевое крыло группировки - "Бригады аль-Кудс" - 7 октября утверждало, что бойцам удалось взять в плен "много израильских солдат", однако их число не сообщалось. Кроме того, о захвате 35 израильских военных и поселенцев сообщали боевики ХАМАС.

Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт 8 октября заявил в эфире телеканала CNN, что в заложниках у боевиков оказались "десятки" людей, ситуация с похищенными "остается сложной".