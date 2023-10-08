ХАМАС утверждает, что запустило ракеты в сторону аэропорта Бен-Гурион

Телеканал Al Arabiya ранее сообщал, что палестинские группировки выпустили залп ракет в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" - утверждает, что запустило ракеты в сторону израильского международного аэропорта Бен-Гурион.

Об этом палестинские радикалы сообщили в своем Telegram-канале.

"Бригады Изэддина аль-Кассема" подвергли ракетному обстрелу аэропорт Бен-Гурион в ответ на продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома", - говорится в заявлении радикалов.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что палестинские группировки выпустили залп ракет в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля.