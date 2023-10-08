WP: Израиль попросил США предоставить боеприпасы и снаряды для "Железного купола"

По данным газеты, руководство еврейского государства также обратилось с просьбой усилить сотрудничество по обмену разведывательной информацией о возможных военных действиях на юге Ливана

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Израильские власти обратились к вашингтонской администрации с просьбой предоставить боеприпасы для пулеметов и противоракеты для системы обороны "Железный купол" после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, власти еврейского государства запросили малокалиберные авиационные бомбы, а также обратились с просьбой усилить сотрудничество по обмену разведывательной информацией о возможных военных действиях на юге Ливана. Как ожидается, отмечает газета, вашингтонская администрация объединит военную помощь Израилю и Украине в один запрос, который в ближайшее время будет отправлен в Конгресс.

Американские должностные лица считают, что в ближайшие 24 - 48 часов израильское правительство начнет наземную операцию в секторе Газа, добавило издание. Такое решение, вероятно, приведет к росту числа жертв конфликта, поскольку "израильские войска войдут в густонаселенный сектор Газа", подчеркивается в статье.

Как пояснило издание, запрос Израиля на поставку противоракет для "Железного купола" является мерой предосторожности в преддверии будущих ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, а не признаком того, что у страны заканчиваются снаряды. Израильские спецслужбы внимательно следят за южной частью Ливана на случай атак со стороны ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Они попросили США предоставлять больше разведданных из опасений, что "Хезболлах" или другие группировки могут присоединиться к конфликту.