В центре Афин 20 палестинцев фотографировались с флагом и подобием пистолета

Трое задержаны

АФИНЫ, 8 октября. /ТАСС/. 20 палестинцев фотографировались с палестинским флагом и подобием пистолета в центре Афин, задержаны трое из них. Об этом сообщил телеканал Skai.

По его сведениям, инцидент произошел на центральной афинской площади Синтагма у стен греческого парламента, где около 20 палестинцев развернули палестинский флаг и делали селфи на его фоне, а один из них вытащил что-то похожее на пистолет, чтобы позировать с ним для фотографии. На место сразу же прибыл наряд полиции специального назначения, которая проверила участников акции. Как оказалось, пистолет был ненастоящим, а фотографии предназначались для их аккаунта в сервисе TikTok. Полицейские задержали трех человек. Флаг конфисковали.

По сообщению телеканала Alpha, греческая антитеррористическая служба вместе со службой госбезопасности усилили охрану израильских объектов в Афинах, в частности, посольства Израиля в связи с событиями в этой стране. Кроме того, на совещании в министерстве по делам защиты граждан говорилось об усилении внимания к центрам, в которых размещают палестинцев, получивших политическое убежище.