Макрон и Шольц проведут неформальные переговоры в Гамбурге

Как заявили в Елисейском дворце, президент и канцлер планируют обсуждать темы, "выходящие за рамки текущей повестки дня"

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Гамбург, где он намерен провести переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в неформальной обстановке.

В Елисейском дворце назвали предстоящие контакты двух лидеров "совершенно новым франко-германским форматом" и отметили, что за встречами Макрона и Шольца 9-10 октября не последует никаких заявлений и итоговых деклараций. Президент и канцлер встретятся, чтобы "поразмышлять на темы, выходящие за рамки текущей повестки дня".

В администрации французского лидера особо подчеркнули неформальный характер поездки, в рамках которой запланированы "катание на лодках и прогулки вдоль Эльбы".

При этом Макрона в поездке будут сопровождать около 20 членов французского кабмина. В программе визита посещение сборочного цеха Airbus, после чего состоятся два рабочих заседания с участием министров обеих стран. Они будут посвящены, в частности, развитию искусственного интеллекта и "трансформации индустриальных обществ". Цель состоит в том, чтобы открыть новые направления диалога и предложить конкретные инициативы.

Париж также рассчитывает, что за эти два дня Макрон и Шольц смогут детально обсудить все темы, вызывающие разногласия между двумя странами: от промышленного сотрудничества в области обороны до места атомной энергетики в энергобалансе.

Обсуждение атомной энергетики

Хотя официально энергетика не включена в программу поездки, издание Les Echos считает, что она будет в центре двусторонних дискуссий. Париж и Берлин все еще продолжают спорить по этому вопросу, что осложняет подготовку заседания совета министров энергетики ЕС, которое пройдет 17 октября. По мнению издания, эта встреча глав Минэнерго может оказаться "решающей для реформы европейского рынка электроэнергии".

Еврокомиссия предложила эту реформу, основанную на введении долгосрочных контрактов с фиксированными ценами, в марте 2023 года. Если инициативу одобрят Совет ЕС и Европарламент, то Еврокомиссия и страны ЕС должны будут внести изменения в документы, регламентирующие порядок заключения контрактов и определения цен на европейском энергетическом рынке.

Франция выступает за то, чтобы атомная энергетика пользовалась этими долгосрочными контрактами по ценам, регулируемым государствами, наравне с возобновляемыми источниками энергии. Германия, отказавшаяся от атомных электростанций, не готова принять это предложение для действующих АЭС, мотивируя это тем, что такой механизм будет неоправданно благоприятствовать конкурентоспособности Франции.

"Встречи в ближайшие несколько дней будут важными. Во Франции существует твердое большинство, поддерживающее эту реформу, но в Германии есть блокирующее меньшинство", - отметил депутат Европарламента от Франции Кристоф Грудлер, который осуждает стремление к "дискриминации ядерной энергетики".

Париж в целом относится негативно к решению Берлина отключить три последние работавшие в Германии АЭС. По мнению Макрона, власти ФРГ совершили историческую ошибку, отказавшись от развития атомной энергетики. Кроме того, французский лидер считает, что Германия своей политикой в этом вопросе тормозит ее развитие во всей Европе.

Отношения Франции и Германии

При этом охлаждение в отношениях Германии и Франции не ограничивается атомной энергетикой. Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных и промышленных кругах сообщала, что запущенный в 2017 году совместный франко-германский проект нового танка MGCS (Main Ground Combat System), выход на рынок которого планируется к 2035 году, находится на грани провала. Предполагается, что эта машина заменит германский Leopard 2 и французский Leclerc, но успех реализации планов все больше вызывает сомнения, поскольку участвующие в проекте компании конкурируют друг с другом, а правительства двух стран следуют различным стратегиям.

Между Парижем и Берлином существуют разногласия также и по поводу расширения Евросоюза. Профессор Высшей коммерческой школы Парижа Альберто Алеманно считает, что Макрон и Шольц на самом деле не хотят реформировать или расширять Евросоюз, но "они опасаются, что, если ничего не сделать, ЕС может развалиться".

Как утверждают некоторые официальные лица из различных стран ЕС, слова которых время от времени приводятся во французской прессе, отсутствие понимания между Парижем и Берлином, тандем которых ранее воспринимался как движущая сила в Евросоюзе, приводит к задержкам в решении многих вопросов. Это в значительной степени связано с тем фактом, что Макрон и Шольц, как признают и в Берлине, и в Париже, не ладят друг с другом.