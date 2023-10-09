Палестинские группировки удерживают не менее 130 израильских заложников

По данным газеты The Jerusalem Post, пленники находятся в руках сторонников как палестинской радикальной группировки ХАМАС, так и ее союзника, "Исламского джихада"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Различные палестинские группировки захватили и удерживают в плену не менее 130 заложников. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, пленники находятся в руках сторонников как палестинской радикальной группировки ХАМАС, так и ее союзника, "Исламского джихада". Со своей стороны газета Yedioth Ahronoth утверждает, что один из высокопоставленных представителей ХАМАС Муса Абу Марзук объявил о захвате не менее 100 новых заложников. В их число, как утверждают палестинцы, входят не только мирные жители, но и израильские военные, некоторые из них являются старшими офицерами.

Незадолго до этого генеральный секретарь "Исламского Джихада" Зияд ан-Нахала объявил о захвате в плен более 30 израильтян в ходе операции на территории близ сектора Газа. По его словам, среди удерживаемых - солдаты армии Израиля и еврейские поселенцы. Ан-Нахала подчеркнул, что пленные не вернутся в свою страну, "пока не будут освобождены палестинские заключенные", которые находятся в израильских тюрьмах.

В субботу боевое крыло группировки - "Бригады аль-Кудс" - утверждало, что бойцам удалось взять в плен "много израильских солдат", однако их число не сообщалось. Кроме того, о захвате 35 израильских военных и поселенцев сообщали боевики ХАМАС. В воскресенье представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил в эфире телеканала CNN, что в заложниках у боевиков оказались "десятки людей", ситуация с похищенными "остается сложной".