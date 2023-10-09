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обновлено 8 октября, 21:27

ОАЭ "шокированы" сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении граждан Израиля

ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты шокированы сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении граждан Израиля, а также считают "серьезной эскалацией" нападение на территорию еврейского государства. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, опубликованном на сайте ведомства.

"Министерство подчеркивает, что нападение ХАМАС на израильские города и деревни близ сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, является серьезной эскалацией, - указано в документе. - Министерство шокировано сообщениями о похищении израильских граждан из своих домов для удержания в заложниках".

Внешнеполитическое ведомство ОАЭ также заявило, что "гражданскому населению с обеих сторон должна быть предоставлена полная защита в соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы оно не становилось объектом конфликта". 

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