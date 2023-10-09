Буданов признал три украинские попытки атаковать ЗАЭС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которые были отбиты российскими силами. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию NV.

По словам Буданова, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм для попытки захвата ЗАЭС. Затем они были вынуждены отступить.

После этого ГУР предприняло еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС. В последней из этих операций участвовали несколько сот человек, в том числе командир так называемого иностранного легиона Вадим Попик. Вместе с ним в операции были задействованы новозеландцы и другие иностранцы, сообщает NV. Во время третьей попытки украинской стороны высадить десант российские силы подвели к берегу тяжелую технику, в том числе танки, поэтому украинский спецназ отступил.

О попытке высадки десанта ВС Украины на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории ЗАЭС сообщал 19 октября 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр ЗАЭС, десант противника был уничтожен, остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об участии сотен украинских военнослужащих в тренировках с целью новых попыток захвата ЗАЭС. По его информации, до пяти групп численностью 100-110 человек с полной выкладкой, очень хорошим обмундированием и с использованием ударно-разведывательных беспилотников, в том числе "Байрактаров ТБ-2", отрабатывали переброску войск через Днепр. Как подчеркнул Рогов, эти действия говорят о том, что украинские военные не отказались от планов захватить Запорожскую АЭС. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС 4 октября, что ситуация вокруг Запорожской АЭС непростая, попытки Киева дестабилизировать там обстановку не прекращаются.