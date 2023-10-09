WSJ утверждает, что Иран помогал ХАМАС планировать атаку на Израиль

По данным газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа прорабатывали с представителями движения детали плана

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных лиц в движениях ХАМАС и "Хезболлах" утверждает, что Иран помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль 7 октября, а также на встрече в Бейруте 2 октября одобрил ее осуществление.

Согласно информации газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана. Встречи проходили в Бейруте.

Газета утверждает, что информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванный европейский чиновник и некий советник правительства Сирии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не видели каких-либо свидетельств того, что к атаке на Израиль был причастен Иран.