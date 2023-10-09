Более 120 тыс. жителей Газы покинули дома из-за ударов Израиля

В ООН сообщили, что по данным медицинских служб в секторе Газа, с начала обострения погибло не менее 413 палестинцев

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Количество внутренне перемещенных лиц (люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий, но оставшиеся на территории своей страны) в секторе Газа составляет около 123 тыс.

Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"По состоянию на 21:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) 8 октября 123 538 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В ООН добавили, что по данным медицинских служб в секторе Газа, с начала обострения погибло не менее 413 палестинцев, около 2,3 тыс. получили ранения.