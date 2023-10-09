В Газе с начала конфликта уничтожено четыре жилые высотки

Всего разрушены 159 домов, более 1,2 тыс. повреждены

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Израильские удары по сектору Газа с начала обострения 7 октября привели к уничтожению четырех высотных жилых домов, всего разрушены 159 домов, более 1,2 тыс. получили повреждения. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Удары израильской авиации и артиллерии наносились по домам и жилым зданиям в Газе. В ряде случаев, согласно имеющимся сообщениям, удары наносились без предварительного оповещения жителей о необходимости эвакуации. В Газе были полностью уничтожены четыре больших многоэтажных жилых здания - башни Палестина, Аль-Хашим, Ваттан и Аль-Аклук. Израильские силы в данных случаях заранее оповестили жителей и сообщений о погибших в результате данных инцидентов не поступало. Согласно информации министерства общественных работ Газы, уничтожено 159 жилых домов, еще 1 210 домов получили повреждения", - говорится в сообщении.

В результате ударов пострадала система водоснабжения Газы. Сложности с доступом к воде, обеспечении потребностей в гигиене и санитарных условиях испытывают более 400 тыс. человек.

Из-за прекращения Израилем поставок электроэнергии в секторе Газе электричество подается по три-четыре часа в день, однако осуществляющая энергоснабжение электростанция Газы может в ближайшие дни прекратить работу из-за отсутствия топлива.

В результате ударов Израиля погибло шесть медицинских работников и еще четверо получили ранения.