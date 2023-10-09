Трое граждан Бразилии пропали без вести после нападения группировки ХАМАС на Израиль

Также сообщается об одном раненом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека с гражданством Бразилии числятся пропавшими без вести после нападения исламистов на южные районы Израиля. Об этом в воскресенье сообщило Министерство иностранных дел Бразилии.

"Посольство в Тель-Авиве к настоящему моменту сообщило о трех пропавших без вести бразильцев и одном раненом, все они имеют двойное гражданство и присутствовали на музыкальном фестивале в южном районе Израиля менее чем в 20 км от сектора Газа. Раненый бразилец сегодня был выписан из больницы и находится в хорошем состоянии", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

МИД также сообщил, что планирует вывоз своих граждан из Израиля. "В свете ухудшения ситуации с безопасностью в Израиле и Палестине правительство Бразилии планирует репатриацию граждан из региона", - говорится в заявлении. Отмечается, что посольство на собрало в режиме онлайн данные примерно о 1 тыс. гражданах Бразилии в Израиле, которые являются туристами, находящимися в Тель-Авиве и Иерусалиме.