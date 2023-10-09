8 октября, 22:31
Палестино-израильский конфликт

Сторонники и противники Израиля начали проводить митинги у постпредства страны при ООН

В районе проведения протестов присутствуют усиленные наряды полиции, но обстановка пока спокойная

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Митинги сторонников и противников Израиля проходят у здания, где расположено постоянное представительство Израиля при ООН, в Нью-Йорке. Об этом сообщает корр. ТАСС.

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В обоих митингах участвует по несколько десятков человек. Сторонники Израиля требуют освобождения заложников, противники - предоставления Палестине свободы и права на создание собственного государства.

В районе проведения митингов на Второй авеню присутствуют усиленные наряды полиции, но обстановка пока спокойная. 

Теги:
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