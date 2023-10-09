9 октября, 00:33
Палестино-израильский конфликт

CNN: при атаке ХАМАС на Израиль погибли трое граждан США

Телеканал не привел подробности об обстоятельствах их смерти

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Не менее трех граждан США погибли в результате атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний меморандум американской администрации.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

Обстоятельства и точное место гибели американцев телеканал не уточняет.

Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что погибли по меньшей мере четыре гражданина США.

Факт гибели американских граждан в Израиле подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом он не назвал количество убитых, пояснив, что информация об этом нуждается в дополнительной проверке. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация