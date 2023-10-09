CNN: при атаке ХАМАС на Израиль погибли трое граждан США

Телеканал не привел подробности об обстоятельствах их смерти

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Не менее трех граждан США погибли в результате атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний меморандум американской администрации.

Обстоятельства и точное место гибели американцев телеканал не уточняет.

Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что погибли по меньшей мере четыре гражданина США.

Факт гибели американских граждан в Израиле подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом он не назвал количество убитых, пояснив, что информация об этом нуждается в дополнительной проверке.