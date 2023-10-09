В ООН заявили о 13 убитых палестинцах в столкновениях на Западном берегу реки Иордан

По данным Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, среди погибших был 12-летний ребенок

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Число палестинцев, убитых на Западном берегу реки Иордан представителями армии и правоохранительных сил Израиля 7-8 октября, составляет не менее 13. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"За 7 и 8 октября были убиты израильскими силами 13 палестинцев, в том числе 12-летний ребенок. Инциденты произошли в различных районах Западного берега реки Иордан. Один из палестинцев был убит, когда, предположительно, пытался атаковать с ножом представителя израильских сил поблизости от Рамаллы. Еще один был застрелен во время вооруженного столкновения между палестинцами и израильскими силами рядом с КПП "Дейр-Шараф" в Наблусе. Остальные 11 палестинцев были убиты во время демонстраций солидарности с сектором Газа и других столкновений, в том числе при закидывании камнями", - говорится в сообщении.