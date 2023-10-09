9 октября, 02:18
Палестино-израильский конфликт

Эксперты считают, что ХАМАС может помешать сближению Израиля с Саудовской Аравией

Они также отмечают, что эскалация конфликта между Палестиной и Израилем "станет препятствием для развертывания стратегии США на Ближнем Востоке"

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Активизация действий палестинского движения ХАМАС против израильской стороны может привести к ситуации, при которой станет невозможна дальнейшая нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Такую точку зрения опубликовала газета Global Times со ссылкой на мнение китайских экспертов.

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"ХАМАС боится, что если Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем, другие арабские страны могут последовать ее примеру. А это приведет к разрушительным последствиям для Палестины", - говорится в статье.

Ее авторы напоминают, что палестинская общественность настроена решительно против сближения арабских государств с Израилем и называет урегулирование палестино-израильского конфликта "предварительным условием для улучшения связей между ними". "Некоторые китайские эксперты считают, что внезапная атака [ХАМАС] не только может нарушить переговорный процесс по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но и, вероятно, снизит взаимное доверие, которое возникло после недавнего восстановления дипломатических контактов между ними при посредничестве Китая", - отмечается в материале.

Китайские эксперты отмечают, что эскалация конфликта между Палестиной и Израилем "станет препятствием для развертывания стратегии США на Ближнем Востоке". В частности, они считают, что действия ХАМАС ставят под угрозу планы американского президента Джо Байдена, который собирается создать в регионе масштабную транспортную сеть с вовлечением Индии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
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