СМИ: при атаке ВВС Израиля на Газу и Рафах погибли не менее 20 человек

Как сообщил телеканал Al Manar, в ходе налета был также ликвидирован Раафат Абу Хиляль - командир "Бригад Насера Салах-эд-Дина"

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли ранним утром серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. Как передало агентство WAFA со ссылкой данные Палестинского общества Красного Полумесяца, в городе Газа из-под обломков рухнувшего здания вытащили шесть тел погибших жителей. По его информации, еще 55 человек получили ранения, им оказывают помощь в больницах. Спасательные работы продолжаются.

Телеканал Al Manar сообщил, что в Рафахе в ходе израильского налета был ликвидирован Раафат Абу Хиляль - командир "Бригад Насера Салах-эд-Дина", вооруженного крыла Комитетов народного сопротивления. Всего при атаке в Рафахе погибли 14 человек.

По данным Минздрава Палестины, число жертв среди мирного населения с начала военной эскалации с Израилем достигло 424, свыше 2,3 тыс. получили ранения. При этом были полностью разрушены 13 многоэтажных зданий, 159 единиц жилья снесены, более 1 тыс. разрушены частично.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что более 70 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.