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Палестино-израильский конфликт

Кандидат в президенты Аргентины пообещал внести ХАМАС в список террористов

Серхио Масса заявил, что осуждает террористическую атаку

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Аргентины от правящей коалиции "Союз ради родины" Серхио Масса пообещал в случае победы внести палестинское движение ХАМАС в список террористических организаций.

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"Я хочу быть предельно ясным - я не только осуждаю террористическую атаку, 10 декабря я стану президентом и включу ХАМАС в аргентинский список террористических организаций", - сказал он в ходе президентских дебатов, которые прошли в воскресенье.

В начале дебатов четверо из пяти кандидатов в президенты Аргентины осудили атаку ХАМАС. Мириам Брегман, представляющая коалицию "Фронт левых сил и рабочих", выразила соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц, но назвала произошедшее следствием политики правительства Израиля.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября. 

Теги:
АргентинаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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