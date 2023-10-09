Кандидат в президенты Аргентины пообещал внести ХАМАС в список террористов

Серхио Масса заявил, что осуждает террористическую атаку

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Аргентины от правящей коалиции "Союз ради родины" Серхио Масса пообещал в случае победы внести палестинское движение ХАМАС в список террористических организаций.

"Я хочу быть предельно ясным - я не только осуждаю террористическую атаку, 10 декабря я стану президентом и включу ХАМАС в аргентинский список террористических организаций", - сказал он в ходе президентских дебатов, которые прошли в воскресенье.

В начале дебатов четверо из пяти кандидатов в президенты Аргентины осудили атаку ХАМАС. Мириам Брегман, представляющая коалицию "Фронт левых сил и рабочих", выразила соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц, но назвала произошедшее следствием политики правительства Израиля.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября.