Индийские хакеры вступили в кибервойну против ХАМАС на стороне Израиля

По данным газеты DNA, хакеры атаковали сайты Палестинского национального банка и Национальной телекоммуникационной компании

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Столкновение между Израилем и ХАМАС вызвало настоящую кибервойну, в которой с обеих сторон участвуют хакерские группы из разных стран мира. Об этом сообщает газета DNA, отмечая, что индийские хакеры выступили на стороне Израиля и атакуют палестинские сайты.

По информации издания, хакеры атаковали сайты Палестинского национального банка и Национальной телекоммуникационной компании. "Индийские хакеры решили сделать ХАМАС своей целью, взломав и отключив официальный сайт [группировки]. Они ввязались в кибервойну с Палестиной", - сообщает газета.

В свою очередь телеканал TimesNow отмечает, что индийские взломщики компьютеров начали атаки на палестинские сайты после того, как исламистские хакерские группы, такие как Mysterious Team Bangladesh, Anonymous Sudan и Team Insane Pakistan, начали совместные антиизраильские операции под названиями OPISRAEL и OpIsraelV2, переведя эскалацию на Ближнем Востоке в сетевое поле.

СМИ пока не называют индийские группировки сетевых взломщиков, но указывают, что им удалось добиться успеха в некоторых кибератаках. При этом, как отмечает TimesNow, Израиль имеет современные системы защиты от компьютерных нападений.