Израильские военные проводят спецоперации в Иерихоне и Тубасе

Агентство WAFA передает, что ранее столкновения с израильскими полицейскими силами произошли в арабских районах в Восточном Иерусалиме, а также в лагерях беженцев Каландия и Тулькарм, где проводились зачистки

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Спецподразделения израильской армии проводят ранним утром превентивные операции в некоторых районах Западного берега реки Иордан.

Как сообщил телеканал Al Hadath, в лагере Акабат-Джабер в окрестностях города Иерихон и в Тубасе к северу от Наблуса бойцы "Бригад мучеников Аль-Аксы"(военизированное крыло палестинского движения ФАТХ - прим. ТАСС) вступили в перестрелки с израильскими силовиками.

Как сообщило агентство WAFA, в воскресенье ожесточенные столкновения с израильскими полицейскими силами произошли в арабских районах в Восточном Иерусалиме, а также в лагерях беженцев Каландия и Тулькарм, где проводились зачистки. Для разгона акций протеста израильские военные использовали слезоточивый газ и резиновые пули. В некоторых местах был открыт огонь, в результате погибли 15 палестинцев и трое получили ранения.