В КНДР назвали теракт в Сирии посягательством на ее суверенитет

МИД республики также выразил поддержку властям арабского государства и его народу "в их борьбе с враждебными силами"

СЕУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Власти КНДР решительно осудили террористический акт в Сирии и назвали его попыткой посягнуть на национальный суверенитет арабского государства. Такую позицию высказал Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) официальный представитель МИД КНДР.

"Мы решительно осуждаем теракт как открытое посягательство на стремление народа Сирии к национальному суверенитету и мирной, счастливой жизни. Выражаем соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - заявил официальный представитель.

По его словам, "чудовищное нападение, повлекшее множество жертв", было организовано "враждебными силами внутри страны и за ее пределами", которые стремятся свергнуть законное правительство и подорвать его усилия по "разрешению кризиса" и восстановлению государства с помощью распространения страха. Дипломат подчеркнул, что Пхеньян выступает против всех форм терроризма и поддерживает сирийские власти и народ в их борьбе с враждебными силами.

ЦТАК не уточняет, о каком именно теракте идет речь. Южнокорейское агентство Yonhap предполагает, что МИД КНДР прокомментировал произошедшее 5 октября нападение на военное училище в городе Хомс, в результате которого погибли более 80 человек, пострадали больше 200 жителей.