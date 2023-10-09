Министр иностранных дел КНР принял в Пекине главу делегации американских сенаторов

Центральное телевидение Китая сообщило, что Чак Шумер после этого планирует отправиться в город Сиань

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник провел в Пекине встречу с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером, возглавляющим двухпартийную делегацию американских сенаторов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Телеканал не приводит деталей встречи. Как уточняется, после Пекина Шумер планирует отправиться в город Сиань (северо-западная провинция Шэньси). Ранее его делегация посетила Шанхай, где ее принял секретарь городского парткома Чэнь Цзинин.

Ожидается, что после Китая сенаторы направятся в Республику Корея и Японию.

МИД КНР не анонсировал визит американских сенаторов и не сообщал о его деталях. Внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что эта поездка будет способствовать более объективному пониманию Китая американской стороной.