В Израиле погибли 12 граждан Таиланда

Еще 11 были похищены

БАНГКОК, 9 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 граждан Таиланда погибли в результате действий палестинских радикалов на территории Израиля, еще 11 были похищены. Об этом сообщила генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Канчана Пхатхарачок.

"Посольство Таиланда в Израиле проинформировало нас о том, что 12 таиландских граждан погибли, 8 получили ранения и 11 были захвачены. Израильская сторона заявила, что на данный момент нет определенной информации о количестве израильтян и иностранцев, которые были убиты или взяты в заложники", - сказала она, отметив, что Таиланд готовит эвакуацию своих граждан из Израиля, покинуть эту страну выразили желание 1,1 тыс. человек. Всего в Израиле проживают около 30 тыс. таиландских граждан.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в субботу распорядился подготовить самолеты Airbus A340 и C-130 для эвакуации таиландских граждан из Израиля. Он осудил действия палестинских радикалов, которые привели к гибели и ранениям мирных людей.