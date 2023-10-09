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Палестино-израильский конфликт

Вьетнам выразил обеспокоенность эскалацией насилия между ХАМАС и Израилем

Республика призвала стороны проявить сдержанность и возобновить переговоры по разрешению разногласий мирным путем

ХАНОЙ, 9 октября. /ТАСС/. Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность эскалацией насилия между ХАМАС и Израилем и призывает стороны проявить сдержанность и возобновить переговоры по разрешению разногласий мирным путем.

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Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг.

"Вьетнам внимательно следит за развитием ситуации и глубоко обеспокоен эскалацией насилия между силами ХАМАС и Израилем, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения", - отметила дипломат. "Мы призываем соответствующие стороны проявлять сдержанность, не предпринимать действий, осложняющих ситуацию, и в самое ближайшее время возобновить переговоры по разрешению разногласий мирным путем, на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, обеспечивающих безопасность и законные интересы гражданского населения", - подчеркнула официальный представитель МИД СРВ.

  

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