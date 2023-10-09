Армия Израиля ночью поразила более 500 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" в Газе

Армейская пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары в секторе Газа и "ослаблять возможности террористических организаций"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Истребители, вертолеты и артиллерия армии Израиля поразили более 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" в секторе Газа минувшей ночью. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью истребители и вертолеты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа", - говорится в заявлении.

"Были атакованы семь командных центров ХАМАС и командный центр "Исламского джихада", - продолжили в пресс-службе. "ЦАХАЛ также нанес удары по многоэтажным зданиям, в одном из которых находилась резиденция Рухи Маштаа - секретаря ХАМАС и члена группы принятия решений организации, где находился командный центр ХАМАС, из которого он помогал руководить проникновением в Израиль", - добавили военные

Кроме того, "в районе Бейт-Хануна были нанесены удары по трем террористическим тоннелям", а также "два оперативных объекта ХАМАС были атакованы самолетом, один из них находился внутри мечети", продолжили в пресс-службе. "Нападению также подвергся актив "Исламского джихада", расположенный в здании, в котором действуют и живут террористы", - добавили в ведомстве.

"ЦАХАЛ продолжит наносить удары в секторе Газа и ослаблять возможности террористических организаций", - указали в армейской пресс-службе.