9 октября, 05:44
Палестино-израильский конфликт

Трамп-младший заявил, что оружие палестинцев похоже на оставленное США в Афганистане

По словам сына американского экс-президента, автоматы на одной из видеозаписей Sky News похожи на американские М-4

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Сын экс-президента США Дональд Трамп - младший отметил схожесть оружия, используемого палестинцами, с тем, что американские военные оставили в Афганистане после своего ухода из страны в 2021 году.

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"Они (автоматы - прим. ТАСС) больше похожи на американские М-4, чем на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке. Могут ли они быть из запасов 70 тыс. автоматов, которые мы оставили "Талибану" (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС)?" - написал Трамп-младший на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), комментируя видеозапись Sky News, на которой палестинцы радуются началу конфликта. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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