МИД Италии заявил, что эскалация в секторе Газа приведет к неконтролируемым последствиям

По словам главы ведомства Антонио Таяни, Рим готов "работать над тем, чтобы способствовать ослаблению напряженности"

РИМ, 9 октября. /ТАСС/. Обострение ситуации в секторе Газа может привести к неисчислимым и неконтролируемым последствиям на региональном уровне, необходимо предотвратить риск эскалации на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Агрессия ХАМАС на израильской территории должна быть осуждена самым решительным образом <...>. Но в то же время необходимо предотвратить риск эскалации, которая может привести к неисчислимым и неконтролируемым последствиям на региональном уровне, что дополнит и без того сложную картину в других регионах мира, начиная с конфликта на Украине. На Ближнем Востоке необходимо должным образом учитывать сложную динамику региона", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Таяни добавил, что Италия готова "работать над тем, чтобы способствовать ослаблению напряженности". Он напомнил, что поговорил с главами МИД Израиля, Египта и Иордании. "В среду я буду с официальным визитом в Египте, где встречусь с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Мы очень рассчитываем на Саудовскую Аравию, Иорданию и Египет, причем у последнего есть эффективные каналы связи с ХАМАС, чтобы эти страны могли выступить посредниками", - продолжил глава МИД Италии. Он указал, что необходимо организовать "гуманитарные коридоры в сектор Газа, чтобы обезопасить детей, женщин, заложников".

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Римом Украины. "Италия продолжает поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского, делая все, что в наших силах. Мы рассмотрим восьмой пакет [военной] помощи, посмотрим, каким будет его содержание, его определит правительство. Мы сделаем все, что в наших силах, и будем работать вместе с ООН ради справедливого мира", - сказал вице-премьер.