9 октября, 06:12
Палестино-израильский конфликт

Иран опроверг сообщения о причастности к атаке на Израиль

Тегеран. EPA-EFE/ ABEDIN TAHERKENAREH
Тегеран
© EPA-EFE/ ABEDIN TAHERKENAREH

Постпредство страны при ООН назвало сообщения о причастности Тегерана попыткой израильского правительства "оправдать провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана"

ТЕГЕРАН, 9 октября. /ТАСС/. Исламская республика Иран не причастна к атаке на Израиль, руководство Палестины принимает решения самостоятельно. Об этом порталу Amwaj.media сообщило иранское постпредство при ООН.

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"Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной", - говорится в заявлении постпредства.

В нем также утверждается, что сообщения о причастности Ирана к атаке на Израиль можно трактовать как попытки израильского правительства "оправдать провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана".

Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что Иран помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль 7 октября, а также на встрече в Бейруте 2 октября одобрил ее осуществление. Издание ссылалось на высокопоставленных собеседников в движениях ХАМАС и "Хезболлах", информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванный европейский чиновник и некий советник правительства Сирии. 

Теги:
ИранПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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