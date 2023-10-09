Президент Польши распорядился выделить 200 военных для эвакуации граждан из Израиля

Анджей Дуда также призвал выделить три военных самолета

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда распорядился выделить военный контингент из 200 военнослужащих и трех военных самолетов для эвакуации польских граждан из Израиля. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности страны.

"Президент Анджей Дуда постановил использовать польский военный контингент для эвакуации граждан Польши из Израиля", - сказано в сообщении.

"Контингент, насчитывающий 200 военнослужащих, вместе с самолетами B-737, C-130 и C-295 будет использоваться 8-15 октября 2023 года", - указало ведомство.

Первый самолет с группой из 120 эвакуированных из Израиля поляков уже прилетел в Варшаву. Ожидаются еще два военно-транспортных самолета Нercules.