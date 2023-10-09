9 октября, 06:35
Палестино-израильский конфликт

Школа агентства ООН для помощи беженцам в Газе подверглась прямому авиаудару

Пострадавших среди перемещенных лиц не зафиксировали

ДУБАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Школа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Газа, где размещались перемещенные лица, подверглась прямому авиаудару.

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"Сегодня прямому удару подверглась школа БАПОР, в которой размещаются перемещенные семьи в секторе Газа. Школа, в которой укрывались более 225 человек, серьезно повреждена", - говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте в воскресенье вечером. Пострадавших среди перемещенных лиц не зафиксировано, уточнили в БАПОР.

"Около 74 000 перемещенных лиц в настоящее время находятся в 64 убежищах БАПОР, и их число, вероятно, увеличится по мере того, как продолжаются интенсивные обстрелы и авиаудары, в том числе по гражданским районам", - добавили в БАПОР. 

Теги:
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