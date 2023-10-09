9 октября, 06:50,
обновлено 9 октября, 07:37
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миссия ООН прибыла в Карабах

Это уже вторая поездка миссии после проведения в регионе локальных антитеррористических мероприятий

БАКУ, 9 октября. /ТАСС/. Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации и потребностями населения, прибыла в Карабах. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

По его информации, рано утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).

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Это уже вторая поездка миссии ООН в Карабах после проведения там локальных антитеррористических мероприятий. Ранее она посещала регион 1 октября.

По итогам первой поездки пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге в Нью-Йорке, что в ходе одного дня посещения региона миссия не обнаружила никаких признаков разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе школ, больниц, хотя все магазины были закрыты. Он также отметил, что члены миссии не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в минувшую пятницу встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге сообщил, что в ближайшее время офис резидента-координатора ООН в республике вместе с представителями соответствующих специализированных учреждений организации вновь посетят Карабах. Он подчеркнул, что Баку поддерживает этот процесс. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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