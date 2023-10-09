Военные Израиля продолжают бои с радикалами в семи-восьми локациях у границы с Газой

Израильские военные рассчитывают восстановить полный контроль над этими территориями к концу дня, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Активные боестолкновения с радикалами продолжаются в семи-восьми локациях на юге Израиля у границы с сектором Газа, израильские военные рассчитывают восстановить полный контроль над этими территориями к концу дня. Об этом проинформировал официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

"Вокруг Газы есть от семи до восьми открытых локаций, где все еще наши воины сражаются с террористами", - приводит заявление Хехта газета The Times of Israel. Ранее, цитируя представителя армии Даниэля Хагари, издание сообщало, что по состоянию на раннее утро 9 октября активные боестолкновения с радикалами продолжались в шести локациях на юге Израиля.

"Мы думали, что ко вчерашнему дню у нас будет полный контроль (над локациями, куда проникли террористы из Газы - прим. ТАСС). Я надеюсь, что мы это сделаем к концу дня [9 октября]", - заявил журналистам Хехт, чьи высказывания цитирует The Times of Israel.

Армейская пресс-служба сообщила в комментарии 9 октября, что "бригада десантников ведет упорные бои, в ходе которых командиры и бойцы проводят обыски в населенных пунктах, противодействуя террористам". "Командир бригады вместе с командиром учебной базы проводят обыски с солдатами в городе Сдерот, чтобы очистить город от террористов", - добавили в ведомстве.