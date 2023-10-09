В Киеве сообщили о спасении раненого украинского ребенка в зоне конфликта в Израиле

Его вывезли из города Сдерота

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Украинский ребенок вывезен из израильского города Сдерота, мальчик получил ранения в ходе нападения боевиков ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерота украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

По словам Николенко, проверяется информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа и одного на его территории. Николенко также сообщил, что на юге Израиля удалось разыскать пять граждан Украины, которые считались пропавшими. Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений.

Накануне представитель МИД сообщил о гибели двух гражданок Украины в Израиле.