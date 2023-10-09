На юго-западе Пакистана в межплеменных столкновениях погибли не менее 10 человек

Еще несколько человек получили ранения

ИСЛАМАБАД, 9 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, несколько получили ранения за последние сутки в возобновившихся вооруженных столкновениях враждующих группировок племени менгал в районе города Вад (пакистанская юго-западная провинция Белуджистан).

Как сообщает газета Dawn, ожесточенные перестрелки между боевиками враждующих кланов привели к жертвам с обеих сторон, среди погибших также водители попавших под огонь грузовиков на федеральной трассе Кветта-Карачи. Движение по ней приостановлено.

Столкновения произошли в августе на почве клановых разногласий и ненадолго прекратились после переговоров с враждующими сторонами прибывшей в Вад делегации старейшин племени менгал и религиозных деятелей. По данным местных властей, нарушив перемирие, боевики перешли к окопной войне, заняв траншеи с оборудованными укрытиями, из которых ведут интенсивный огонь из минометов и автоматического оружия.

В находящемся в зоне конфликта городе Вад закрыты школы, госучреждения и полностью прекратилась торговля. Местное население испытывает нехватку продовольствия и предметов первой необходимости. Спасаясь от обстрелов, город покинули сотни жителей.