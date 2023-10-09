В Казахстане планируют организовать авиарейс для возвращения граждан из Израиля

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что в стране находятся более 400 человек

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют организовать специальный авиарейс для возвращения своих граждан из Израиля. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"Нами на уровне правительства прорабатывается вопрос об организации специального репатриационного рейса, [самолет] будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни. По оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве, в Израиле, возможно, находятся более 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете", - сказал Смадияров.