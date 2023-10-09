В Венгрии сообщили об эвакуации 215 граждан из Израиля

Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что для перевозки использовались военные самолеты венгерских ВВС

БУДАПЕШТ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Венгрии эвакуировали из Израиля, находящегося в состоянии войны с радикальными палестинскими группировками, 215 своих граждан. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сегодня утром все они доставлены на родину.

Глава МИД уточнил, что для их эвакуации были использованы два военных самолета венгерских ВВС. "Мы благодарим власти Израиля, Кипра, Греции, Турции, Болгарии и Румынии за их сотрудничество в быстрой выдаче необходимых разрешений на полеты", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил публикацию фотографиями эвакуированных соотечественников в венгерском аэропорту.

Министр не уточнил, остались ли еще в Израиле венгерские граждане. Ранее он заявил, что Венгрия расценивает ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа как террористическое нападение и выражает поддержку израильскому правительству.