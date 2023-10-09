СМИ: турецкий МИД начал искать варианты прекращения огня между Израилем и Палестиной

Успех зависит в большей степени от действий Израиля, пишет газета Hurriyet

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Турецкая дипломатия начала контакты с Израилем и Палестиной с целью поиска вариантов прекращения огня, однако успех зависит в большей степени от действий Израиля. Об этом пишет газета Hurriyet.

Она отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет вести политику, направленную на прекращение огня между сторонами. Глава МИД республики Хакан Фидан начал контактировать со сторонами. Вероятность успеха такой посреднической политики Анкары существует, потому что, как отмечает издание, Турция в нынешней ситуации может вести диалог с обеими сторонами.

В то же время есть опасения, что такие мирные усилия как минимум будут очень сильно затруднены, если Израиль ответит палестинцам "с чрезмерной и беспрецедентной силой". Если это произойдет, то, считает Hurriyet, в регионе начнется серьезный кризис и возникнут очаги конфликтов вместе с ростом террористической опасности. Эта ситуация напрямую затронет в том числе и Турцию.